鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.08元，預估目標價為110.02元
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.21元下修至4.08元，其中最高估值5.31元，最低估值3.26元，預估目標價為110.02元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.31(5.31)
|6.17
|6.68
|最低值
|3.26(3.26)
|4.03
|4.11
|平均值
|4.18(4.3)
|4.8
|5.28
|中位數
|4.08(4.21)
|4.75
|5.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|427.18億
|470.64億
|506.63億
|最低值
|401.57億
|426.56億
|441.80億
|平均值
|414.66億
|448.79億
|478.48億
|中位數
|416.32億
|449.31億
|481.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|3.92
|3.32
|10.35
|3.54
|營業收入
|229.27億
|274.16億
|334.54億
|396.09億
|426.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
