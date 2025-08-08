鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.46元，預估目標價為112.96元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.61元下修至4.46元，其中最高估值5.31元，最低估值3.26元，預估目標價為112.96元。