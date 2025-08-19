鉅亨網編輯林羿君 2025-08-19 13:27

‌



再槓川普！高盛警告 美就業市場將進一步惡化。(圖:shutterstock)

高盛經濟分析師 David Mericle 和 Jessica Rindels 在報告中指出，美國 7 月非農就業數據遠遜於預期，且 5 月和 6 月數據遭到歷史性下修，顯示就業成長已不足以維持充分就業。他們預計，就業市場的放緩趨勢尚未結束，未來數據修正更有可能是負面的，這背後有多重因素。

‌



首先，勞動參與率下降與職缺減少是顯著警訊。除少數幾個行業外，招聘活動幾乎陷入停滯。儘管當前失業率仍徘徊在 4% 左右的相對穩定水準，但這份報告顯示，就業市場的潛在問題比表面數據更為嚴重。

其次，結構性變化也給就業市場帶來壓力。移民人數的大幅下降意味著，維持充分就業所需的每月新增就業人數有所減少。

此外，更嚴格的移民政策也導致移民工人就業或被官方統計的可能性降低。然而，高盛認為，就業放緩的嚴重程度似乎已超出單純的移民問題。

報告特別指出，先前在疫情期間透過「補招」來彌補人員不足的醫療保健與教育等行業，其就業成長已顯著放緩。高盛分析師預計，科技、製造業與零售業等其他產業在未來幾個月也可能面臨勞動力方面的逆風，使就業市場的整體疲軟加劇。

高盛警告，即使是輕微的進一步疲軟，也可能帶來重大後果。由於美國勞動市場已處於充分就業的邊緣，就業流動率的降低可能會讓失業者和應屆畢業生更難以進入職場。這將導致部分勞動力被「拒之門外」的風險，即使失業率沒有大幅攀升。

該報告的發布正值關鍵時刻。本週稍晚，聯準會主席鮑爾將在傑克森霍爾（Jackson Hole）經濟研討會上發表重要演說，投資者正密切關注他對潛在降息的態度。

高盛預計，聯準會今年將有 3 次降息，分別在 9 月、10 月和 12 月，每次下調 25 個基點；若招聘活動持續疲軟，2026 年還可能再降息兩次。這份報告無疑為聯準會決策提供了新的考量依據。

除了對聯準會的影響，高盛的預測也直接挑戰了美國總統川普的經濟論點。川普一直以來都將強勁的就業數據作為其經濟政績的核心。高盛的報告揭示的就業市場放緩，無疑削弱了川普的一個關鍵談資。

事實上，高盛與川普的隔空交鋒早已展開。高盛本月發布的另一份報告指出，美國消費者已承擔了關稅成本的 22%，並預計這一比例在 10 月將達到 67%。川普對此猛烈抨擊，稱高盛的預測「錯了」，甚至在社群媒體上譏諷高盛執行長蘇德巍（David Solomon）應該改行當 DJ。