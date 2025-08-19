鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-19 15:30

‌



特斯拉 (TSLA-US)今 (19) 日在中國市場正式推出 Model Y L，這款六人座車型軸距加長至 3040 毫米，配備全輪驅動與連續可變阻尼，CLTC 續航達 751 公里，起售價人民幣 33.9 萬元(約 144.2 萬台幣)，精準定位家庭六座純電市場。

特斯拉正式發表Model Y L 但定價為何對齊理想i8？專家曝三大主因(圖取自特斯拉中國微博)

兩周前，理想汽車 (02015-HK)(LI-US) 對其首款純電 SUV i8 進行配置與價格調整，並定位為「標配即頂配」，全國統一售價 33.98 萬元 (約 145 萬台幣)，還贈送 1 萬元鉑金音響，後艙娛樂螢幕改為 1 萬元選裝，將 i8 明確鎖定在 30 至 35 萬元的主流家庭純電六座價位。

‌



中國《經濟觀察報》報導指出，上述兩家車廠售價表面上看是「撞線」，實則是特斯拉在定價上主動向理想 i8 靠攏，背後邏輯清晰，一是心智再劃界。過去兩年，理想憑藉 L 系列與純電 i 系列，讓「六座＝家庭剛需」的觀念深入人心。

首先，理想 i8 把家庭舒適等配置設為預設方案，簡化選擇成本。特斯拉將 Model Y L 定價貼近，讓自己的「純電 + 續航 + 品牌」方案進入用戶比較清單，確保賽道入口有「特斯拉 vs 理想」。

其次，理想 8 月 5 日調整價格完成「價值重申」，證明家庭六座純電值這個價。特斯拉順勢將 Model Y L 定在 33.9 萬元，以低教育成本切入新剛需，以拉高用戶選擇的交叉彈性。

最後，規模與心智防守。Model Y 是特斯拉在中國規模擔當，將價格壓到 33.9 萬元，既能維持主力盤子，又能阻斷理想在該價位「一家獨大」，防止價格帶被重塑。

Model Y L 跟 i8 兩車形成「同價異構」對比，特斯拉強調長續航等優勢，i8 強化家庭體驗與便利性，共同把該價位錨定，讓用戶選擇更清晰。