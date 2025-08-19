澤倫斯基見川普 放軟身段 10秒4次「謝謝」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-19 08:58

美國總統川普周一（18 日）在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會談，隨後與澤倫斯基以及多名歐洲領袖舉行多方會談。

美國總統川普周一在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會談。（圖：新華社）

美國媒體注意到，開場白結束後，記者被請出白宮橢圓形辦公室，川普與澤倫斯基的會談繼續進行。雙方此次見面的氛圍備受外界關注，半年前，雙方在橢圓形辦公室爆發激烈爭吵。

為了確保這次會晤成功，澤倫斯基放軟身段，發起魅力攻勢。現場氣氛友好，與半年前形成鮮明對比。

周一當天，他的著裝一改平日「軍裝風」，身穿黑色襯衫和夾克，顯得更為正式，不過他依然沒有穿西裝繫領帶。

今年 2 月澤倫斯基見川普時，穿著帶烏克蘭傳統三叉戟標誌的黑色毛衣。一名記者質問他「怎麼不穿西裝」，認為這是不尊重美方。

美國《CNN》援引一名歐洲官員的話報導，美方事先向烏方建議澤倫斯基這回不要堅持「軍裝風」。他最後選擇折衷風格。周一美烏雙邊會談，同一名記者提到澤倫斯基的著裝變化，川普接著表示讚賞。

川普為結束烏克蘭戰爭奔走，澤倫斯基周一開場時表達感謝，包括讓歐洲從美國採購用於援助烏克蘭的武器裝備。