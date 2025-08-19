search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估下修至0.59元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.61元下修至0.59元，其中最高估值0.72元，最低估值0.29元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.72(0.72)1.431.481.59
最低值0.29(0.29)0.340.491.18
平均值0.57(0.59)0.791.051.39
中位數0.59(0.61)0.771.041.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值24.07億30.16億37.83億35.03億
最低值23.01億25.02億28.08億32.34億
平均值23.43億28.13億33.46億33.69億
中位數23.44億28.54億33.01億33.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.07-0.58-0.32-0.110.53
營業收入0.002.72億5.27億8.72億14.77億

詳細資訊請看美股內頁：
Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

