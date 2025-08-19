鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估下修至0.59元，預估目標價為48.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.61元下修至0.59元，其中最高估值0.72元，最低估值0.29元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.72(0.72)
|1.43
|1.48
|1.59
|最低值
|0.29(0.29)
|0.34
|0.49
|1.18
|平均值
|0.57(0.59)
|0.79
|1.05
|1.39
|中位數
|0.59(0.61)
|0.77
|1.04
|1.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.07億
|30.16億
|37.83億
|35.03億
|最低值
|23.01億
|25.02億
|28.08億
|32.34億
|平均值
|23.43億
|28.13億
|33.46億
|33.69億
|中位數
|23.44億
|28.54億
|33.01億
|33.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.07
|-0.58
|-0.32
|-0.11
|0.53
|營業收入
|0.00
|2.72億
|5.27億
|8.72億
|14.77億
詳細資訊請看美股內頁：
Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
