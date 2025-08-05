鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估下修至0.62元，預估目標價為45.50元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.66元下修至0.62元，其中最高估值0.97元，最低估值0.29元，預估目標價為45.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.97(0.97)
|1.47
|1.82
|2.58
|最低值
|0.29(0.35)
|0.34
|0.87
|1.18
|平均值
|0.64(0.66)
|0.9
|1.23
|1.88
|中位數
|0.62(0.66)
|0.79
|1.08
|1.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.92億
|30.01億
|37.83億
|43.11億
|最低值
|23.02億
|26.64億
|31.08億
|35.03億
|平均值
|23.41億
|28.40億
|34.09億
|39.07億
|中位數
|23.38億
|28.65億
|34.93億
|39.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.07
|-0.58
|-0.32
|-0.11
|0.53
|營業收入
|0.00
|2.72億
|5.27億
|8.72億
|14.77億
詳細資訊請看美股內頁：
Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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