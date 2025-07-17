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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估上修至0.66元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元上修至0.66元，其中最高估值0.97元，最低估值0.35元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.97(0.97)1.491.822.58
最低值0.35(0.35)0.450.931.18
平均值0.68(0.68)0.971.291.88
中位數0.66(0.65)0.931.291.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.92億30.20億39.39億43.11億
最低值23.02億25.48億30.30億35.03億
平均值23.48億28.26億33.97億39.07億
中位數23.50億28.32億33.62億39.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.07-0.58-0.32-0.110.53
營業收入0.002.72億5.27億8.72億14.77億

詳細資訊請看美股內頁：
Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHIMS

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