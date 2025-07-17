鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估上修至0.66元，預估目標價為43.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元上修至0.66元，其中最高估值0.97元，最低估值0.35元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.97(0.97)
|1.49
|1.82
|2.58
|最低值
|0.35(0.35)
|0.45
|0.93
|1.18
|平均值
|0.68(0.68)
|0.97
|1.29
|1.88
|中位數
|0.66(0.65)
|0.93
|1.29
|1.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.92億
|30.20億
|39.39億
|43.11億
|最低值
|23.02億
|25.48億
|30.30億
|35.03億
|平均值
|23.48億
|28.26億
|33.97億
|39.07億
|中位數
|23.50億
|28.32億
|33.62億
|39.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.07
|-0.58
|-0.32
|-0.11
|0.53
|營業收入
|0.00
|2.72億
|5.27億
|8.72億
|14.77億
詳細資訊請看美股內頁：
Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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