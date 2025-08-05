鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class AHIMS-US的目標價調升至45.5元，幅度約5.81%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)提出目標價估值：中位數由43元上修至45.5元，調升幅度5.81%。其中最高估值85元，最低估值28元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Hims & Hers Health Inc - Class A評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀3位。
Hims & Hers Health Inc - Class A今(5日)收盤價為63.35元。近5日股價上漲5.81%，標普指數下跌0.94%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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