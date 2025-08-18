search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.29元，預估目標價為35.90元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共41位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.32元下修至1.29元，其中最高估值1.95元，最低估值0.56元，預估目標價為35.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.95(1.95)2.753.89
最低值0.56(0.56)0.861.22
平均值1.31(1.32)1.862.35
中位數1.29(1.32)1.912.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值284.09億372.30億500.68億
最低值198.19億245.72億273.70億
平均值238.59億307.39億365.19億
中位數240.18億303.51億356.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.13-0.05-0.311.681.12
營業收入13.70億41.88億67.25億174.81億200.73億

詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLI

相關行情

台股首頁我要存股
理想汽車24.125-0.27%

延伸閱讀



Empty