鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.29元，預估目標價為35.90元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共41位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.32元下修至1.29元，其中最高估值1.95元，最低估值0.56元，預估目標價為35.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.95(1.95)
|2.75
|3.89
|最低值
|0.56(0.56)
|0.86
|1.22
|平均值
|1.31(1.32)
|1.86
|2.35
|中位數
|1.29(1.32)
|1.91
|2.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|284.09億
|372.30億
|500.68億
|最低值
|198.19億
|245.72億
|273.70億
|平均值
|238.59億
|307.39億
|365.19億
|中位數
|240.18億
|303.51億
|356.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.13
|-0.05
|-0.31
|1.68
|1.12
|營業收入
|13.70億
|41.88億
|67.25億
|174.81億
|200.73億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
