鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估上修至17.19元，預估目標價為216.93元
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.78元上修至17.19元，其中最高估值21.85元，最低估值12.49元，預估目標價為216.93元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|21.85(21.85)
|25.36
|28.08
|24.69
|最低值
|12.49(12.49)
|13.77
|13.08
|13.87
|平均值
|17.22(17.17)
|20.38
|21.97
|21.26
|中位數
|17.19(16.78)
|20.52
|22.12
|23.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3,543.76億
|3,674.07億
|3,988.87億
|3,673.18億
|最低值
|3,284.28億
|3,351.52億
|3,408.94億
|3,489.06億
|平均值
|3,374.88億
|3,472.14億
|3,581.80億
|3,586.48億
|中位數
|3,369.55億
|3,446.82億
|3,533.26億
|3,591.84億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.15
|18.26
|13.24
|25.31
|23.59
|營業收入
|2,566.02億
|2,792.45億
|2,741.66億
|3,118.58億
|3,150.97億
詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
