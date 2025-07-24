〈美股盤後〉美日達協議 歐盟成下一目標 那指標普再創歷史新高
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
美股週三 (23 日) 普遍收高，因美國與日本達成貿易協議，激勵市場對更多關稅協議的期待，同時華爾街等待盤後重頭戲 Alphabet 與特斯拉財報，這被視為檢視 AI 投資與電動車市況的重要指標。
道瓊週三勁揚逾 500 點，距離歷史高點僅差約 4 點。標普 500 指數漲 0.78%，連續第二個交易日創收盤新高，盤中也刷新歷史最高紀錄。那斯達克指數上漲 0.61%，同步創下新高，史上首次收在 21,000 點關口之上。
美國 10 年期美國債殖利率上升 4 個基點，至 4.39%。日本 40 年期公債拍賣的需求創下 2011 年以來最低。
美國總統川普週二在 Truth Social 發文宣布，已與日本達成「重大協議」，對日本課徵的稅率將從 25% 降至 15%，作為交換，日本將在美國投資 5500 億美元，美國將從中獲得 90% 的利潤。
週三稍晚，《金融時報》報導，美國正與歐盟接近達成一項 15% 關稅協議，結構上將仿效美日協議，進一步推升市場情緒。《彭博》也引述知情外交人士指出，美歐談判確實正在取得進展。
白宮正加緊腳步，在 8 月 1 日全面性關稅生效前與多國達成貿易安排。除日本外，美國本週也已與印尼就一項貿易協議框架達成共識，此外也已先後與中國與英國達協議。
美股週三 (23 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 上漲 1.24%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.12%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.58%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.36%。
費半成分股漲跌互見。輝達 (NVDA-US) 上漲 2.25%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.069%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.83%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.20%；AMD (AMD-US) 上漲 2.54%；美光 (MU-US) 上漲 0.56%。
台股 ADR 集體走高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.44%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.82%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.00%。
企業新聞
Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週三收低 0.58%，盤後股價漲超 1.8%，Alphabet 公布第二季財報，得益於廣告和雲端業務的強勁表現，營收和利潤均超出預期，但表示資本支出將增加至 850 億美元，低於先前預期 (750 億美元)。
特斯拉 (TSLA-US) 微升 0.14% 至每股 332.56 美元，盤後下跌超 4%。特斯拉財報顯示，汽車營收下降 16%，銷量連續第二季下滑，且再次落後於分析師的預期，但表示其「更實惠」的車型仍計劃於 2025 年投入生產。
Chipotle (CMG-US) 週三盤後斷崖式崩跌逾 9%，這家快餐連鎖店第二季同店銷售額下降 4%。此前華爾街預估該店銷售額降幅略低於 3%。
由於確認川普政府與日本政府達成貿易協議，豐田 (TM-US)、本田 (HMC-US) 均飆漲超 13%，日產 (NSANY-US) 猛升 8.06%。
德儀 (TXN-US) 週二預告類比晶片需求下滑，引發市場對貿易戰干擾的擔憂，該股週三下殺 13.34% 至每股 186.25 美元。
華爾街分析
截至目前，已有約 17% 的標普成分股企業公布財報，其中約 85% 的公司業績優於華爾街預期。
盈透證券經濟學家 Jose Torres 稱：「本週貿易協議的敲定，激發股市中的『動物精神』。這些協議提升經濟成長預期，讓投資人對企業獲利擴張的前景更有信心。由於第二季經濟活動活躍，而未來的前景正在好轉，即將發布的企業財報可能會受到華爾街的歡迎。」
Navellier & Associates 投資長 Louis Navellier 點評：「市場前景仍偏向樂觀，企業財報表現持續高於平均。儘管估值偏高，但中期而言，較低利率的預期構成支撐，而關稅協議有望進一步達成，也為短期行情提供有力助攻。」
Navellier & Associates 創辦人 Louis Navellier 表示：「川普目前的關稅策略產生了豐厚的收入，並吸引大量投資湧入美國以避開關稅，同時也未見批評者所預期的通膨與混亂。」他認為，市場的強勢表現證明投資人對該政策並不感到恐慌。
(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)
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