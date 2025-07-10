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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至17.13元，預估目標價為212.13元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.4元下修至17.13元，其中最高估值21.85元，最低估值12.73元，預估目標價為212.13元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值21.85(21.85)25.3628.0822.47
最低值12.73(12.73)16.3318.1319.51
平均值17.74(17.9)20.4322.2920.99
中位數17.13(17.4)20.6122.4520.99

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3,543.76億3,698.07億3,988.87億3,761.03億
最低值3,276.56億3,354.48億3,429.64億3,591.30億
平均值3,396.30億3,509.17億3,630.29億3,651.53億
中位數3,390.03億3,479.81億3,547.70億3,602.25億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.1518.2613.2425.3123.59
營業收入2,566.02億2,792.45億2,741.66億3,118.58億3,150.97億

詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTM

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