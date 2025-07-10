鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至17.13元，預估目標價為212.13元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.4元下修至17.13元，其中最高估值21.85元，最低估值12.73元，預估目標價為212.13元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|21.85(21.85)
|25.36
|28.08
|22.47
|最低值
|12.73(12.73)
|16.33
|18.13
|19.51
|平均值
|17.74(17.9)
|20.43
|22.29
|20.99
|中位數
|17.13(17.4)
|20.61
|22.45
|20.99
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3,543.76億
|3,698.07億
|3,988.87億
|3,761.03億
|最低值
|3,276.56億
|3,354.48億
|3,429.64億
|3,591.30億
|平均值
|3,396.30億
|3,509.17億
|3,630.29億
|3,651.53億
|中位數
|3,390.03億
|3,479.81億
|3,547.70億
|3,602.25億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.15
|18.26
|13.24
|25.31
|23.59
|營業收入
|2,566.02億
|2,792.45億
|2,741.66億
|3,118.58億
|3,150.97億
詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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