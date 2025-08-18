search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估上修至13.84元，預估目標價為270.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.43元上修至13.84元，其中最高估值16.19元，最低估值9.3元，預估目標價為270.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.19(16.19)16.3616.8114.51
最低值9.3(9.3)11.9810.7512.62
平均值13.18(12.99)13.9113.7413.62
中位數13.84(12.43)13.7613.5913.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值224.12億261.14億258.31億257.77億
最低值191.90億211.38億222.11億223.01億
平均值207.45億234.08億235.42億244.96億
中位數208.07億224.92億229.93億254.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.34-9.255.6440.7214.20
營業收入93.88億176.40億337.56億202.84億157.76億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

