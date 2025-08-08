search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估下修至11.43元，預估目標價為268.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.15元下修至11.43元，其中最高估值16.19元，最低估值9.3元，預估目標價為268.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.19(16.19)16.3916.8115.38
最低值9.3(9.3)11.9810.7513.02
平均值12.34(12.58)13.8113.7114.03
中位數11.43(12.15)13.6813.5913.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值231.70億287.41億258.31億254.10億
最低值180.32億196.22億217.99億219.48億
平均值206.98億237.02億234.76億242.25億
中位數207.20億231.54億229.93億253.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.34-9.255.6440.7214.20
營業收入93.88億176.40億337.56億202.84億157.76億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

