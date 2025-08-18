鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)EPS預估下修至3.17元，預估目標價為500.00元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.25元下修至3.17元，其中最高估值3.93元，最低估值2.55元，預估目標價為500.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.93(3.93)
|6.21
|9.68
|最低值
|2.55(2.55)
|4.11
|5.31
|平均值
|3.27(3.28)
|4.74
|6.51
|中位數
|3.17(3.25)
|4.65
|6.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.25億
|13.15億
|16.39億
|18.85億
|最低值
|9.95億
|12.24億
|14.50億
|18.85億
|平均值
|10.17億
|12.86億
|15.75億
|18.85億
|中位數
|10.18億
|12.92億
|16.01億
|18.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.44
|-1.57
|-1.51
|0.35
|1.88
|營業收入
|1.62億
|2.51億
|3.69億
|5.31億
|7.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
