多鄰國財報超預期股價大漲14% AI功能推升用戶數激增40%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-08 05:43

‌



《CNBC》周四 (7 日) 報導，語言學習平台多鄰國 (Duolingo)(DUOL-US) 日活躍用戶較去年同期激增 40% 至近 4800 萬人，營收年增 41% 超越華爾街預期。加上導入 AI 功能後推動強勁用戶成長，因此上調全年營收預測至 10.1 億美元，股價應聲飆漲近 14%。

多鄰國日活躍用戶較去年同期激增40%至近4800萬人。(圖:Shutterstock)

截稿前，多鄰國周四上漲 13.75%，收盤價 390.84 美元。

‌



共同創辦人暨執行長 Luis von Ahn 在聲明中表示：「我們在預訂收入和營收方面都超越了自己的高預期，同時還擴大了獲利能力。」

AI 功能成用戶成長引擎

公司積極運用 AI 技術拓展服務範圍，日活躍用戶較去年同期激增 40% 至近 4800 萬人，不僅為付費用戶推出視訊通話對話練習功能，更將觸角延伸至語言學習以外的領域，新增西洋棋課程等多元內容。

為進一步豐富產品組合，多鄰國也宣布收購倫敦音樂遊戲新創 NextBeat，收購金額未公開，希望透過併購策略擴大應用程式的服務範疇。

執行長 Luis von Ahn 強調，公司仍處於長期成長故事的起步階段。

財報表現亮眼

多鄰國第二季營收較去年同期大增約 41% 至 2.52 億美元，超越華爾街預估的 2.41 億美元。淨利從去年同期大幅成長 84% 至約 4500 萬美元，每股盈餘 0.91 美元。

展望第三季，多鄰國預估營收介於 2.57 億至 2.61 億美元，超越華爾街分析師預測的 2.53 億美元。

受財報激勵，多鄰國股價今年來已累計上漲超過 34%，顯示投資人看好其 AI 驅動的成長策略。

該公司積極運用 AI 技術改善用戶體驗，不僅提供更個人化的學習內容，也透過 AI 助教等創新功能增加用戶黏著度。這些投資正逐步轉化為實質的用戶成長和營收增長。