華爾街日報：川普承諾歐洲將提供烏克蘭安全保障

2025-08-17

根據《華爾街日報》報導，多位歐洲官員透露，美國總統川普向歐洲領導人表示，願意為烏克蘭提供美國安全保障，顯示其對美國在烏克蘭戰爭結束過程中的角色立場出現轉變。

圖：REUTERS/TPG

官員指出，川普在阿拉斯加與俄羅斯總統普丁會晤後轉述，普丁堅持在任何和平談判期間不會停火，並要求烏克蘭交出東部領土，以換取「凍結」其他戰線，即維持現狀。

不過，川普也表示，普丁接受任何和平協議都需包括西方軍隊駐烏克蘭的事實，以確保和平持續。

峰會前，歐洲領導人曾被告知，俄羅斯願意接受臨時停火，並參加第二輪談判，以促成長期和平。然而，川普在會後的電話中，向歐洲領導人傳達了普丁希望繼續作戰的意圖。

烏克蘭安全保障爭議

烏克蘭一直要求美國提供安全保障，以抵禦未來可能的俄羅斯侵略，而這也是川普與烏克蘭總統澤倫斯基在 2 月橢圓形辦公室會面時發生激烈衝突的原因之一，因為部分美國官員認為，美國不應充當烏克蘭的擔保人。

自阿拉斯加會晤以來，白宮尚未公開討論為烏克蘭提供安全保障的細節。川普過去幾個月一直拒絕澤倫斯基的請求，擔心美國捲入外部戰爭。

美國安全保障的可能形式

多位歐洲官員指出，若俄羅斯準備真誠談判，美國的安全保障可能有助於澤倫斯基在與普丁的談判中做出妥協。

川普暗示，美國安全保障可能包括由歐洲主導的安全部隊在烏克蘭的軍事支持，但不承諾美軍直接駐地。他描述的安全保障涵蓋雙邊承諾，以及美國與西方盟國對烏克蘭軍隊的財政與軍事支持。

不過，與會者對是否包括美軍直接參與存在不同解讀。歐洲領導人隨後發表聯合聲明，強調烏克蘭必須獲得牢不可破的安全保障，並歡迎川普表示美國願意提供支持。

川普將推動三方和平會談

川普還告知歐洲領導人，他希望在下週前與澤倫斯基及普丁舉行三方會談，以推動和平進程。

澤倫斯基將於 18 日（週一）在橢圓形辦公室與川普會面，至少一位歐洲領導人將出席。若會晤順利，川普將安排與普丁會面。

克里姆林宮未對此作出評論，但普丁高級助手烏沙科夫表示，第二次峰會可討論，但三方會談尚未提出。阿拉斯加峰會並未取得具體突破，川普離開時也未能帶回停火協議。

川普推文呼應普丁策略

會晤後數小時，川普在 Truth Social 發布推文，撤回對停火的要求，主張直接進入全面和平協議談判，而非達成暫時停火。

然而，此舉與普丁偏好方法一致，也允許戰鬥持續至和平協議達成，烏克蘭對此表示反對。

川普也與歐洲領導人討論義大利總理梅洛尼提出的方案，依照北約第五條集體防禦條款提供烏克蘭安全保障。