鉅亨速報 - Factset 最新調查：NU控股有限公司(開曼群島)NU-US的目標價調降至14.4元，幅度約4%
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對NU控股有限公司(開曼群島)(NU-US)提出目標價估值：中位數由15元下修至14.4元，調降幅度4%。其中最高估值20元，最低估值9元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予NU控股有限公司(開曼群島)評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀3位。
NU控股有限公司(開曼群島)今(18日)收盤價為13.1元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲0.94%股價漲幅表現優於大盤。
