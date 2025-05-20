鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股EQH-US的目標價調升至63.5元，幅度約4.1%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對公平控股(EQH-US)提出目標價估值：中位數由61元上修至63.5元，調升幅度4.1%。其中最高估值77元，最低估值55元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予公平控股評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀1位。
公平控股今(20日)收盤價為53.67元。近5日股價下跌4.1%，標普指數上漲2.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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