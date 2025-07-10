鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股(EQH-US)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為65.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對公平控股(EQH-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.3元下修至6.15元，其中最高估值6.65元，最低估值5.8元，預估目標價為65.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.65(6.65)
|8.68
|10.14
|10.8
|最低值
|5.8(5.8)
|7.7
|9.1
|10.8
|平均值
|6.19(6.23)
|8.11
|9.61
|10.8
|中位數
|6.15(6.3)
|8.1
|9.65
|10.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|155.63億
|161.19億
|194.45億
|191.13億
|最低值
|139.53億
|133.17億
|151.25億
|191.13億
|平均值
|148.17億
|150.90億
|172.30億
|191.13億
|中位數
|147.50億
|154.00億
|172.16億
|191.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.56
|-1.24
|4.49
|3.48
|3.78
|營業收入
|124.15億
|110.36億
|140.17億
|123.35億
|144.08億
詳細資訊請看美股內頁：
公平控股(EQH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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