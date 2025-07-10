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鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股(EQH-US)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為65.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對公平控股(EQH-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.3元下修至6.15元，其中最高估值6.65元，最低估值5.8元，預估目標價為65.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.65(6.65)8.6810.1410.8
最低值5.8(5.8)7.79.110.8
平均值6.19(6.23)8.119.6110.8
中位數6.15(6.3)8.19.6510.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值155.63億161.19億194.45億191.13億
最低值139.53億133.17億151.25億191.13億
平均值148.17億150.90億172.30億191.13億
中位數147.50億154.00億172.16億191.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.56-1.244.493.483.78
營業收入124.15億110.36億140.17億123.35億144.08億

詳細資訊請看美股內頁：
公平控股(EQH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQH

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