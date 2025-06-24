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鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股(EQH-US)EPS預估下修至6.42元，預估目標價為63.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對公平控股(EQH-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.52元下修至6.42元，其中最高估值7.11元，最低估值5.8元，預估目標價為63.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.11(7.11)8.910.410.8
最低值5.8(5.8)7.79.110.8
平均值6.45(6.5)8.129.5910.8
中位數6.42(6.52)8.19.3310.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值156.80億161.19億194.45億191.13億
最低值139.53億133.17億151.25億191.13億
平均值149.23億149.50億171.06億191.13億
中位數150.20億151.70億169.64億191.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.56-1.244.493.483.78
營業收入124.15億110.36億140.17億123.35億144.08億

詳細資訊請看美股內頁：
公平控股(EQH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQH

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