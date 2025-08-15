鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.(SARO-US)EPS預估下修至0.83元，預估目標價為37.00元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.86元下修至0.83元，其中最高估值0.9元，最低估值0.8元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.9(0.91)
|1.25
|1.65
|1.69
|最低值
|0.8(0.8)
|1.09
|1.38
|1.65
|平均值
|0.84(0.85)
|1.18
|1.49
|1.67
|中位數
|0.83(0.86)
|1.19
|1.47
|1.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|59.97億
|67.21億
|75.93億
|75.77億
|最低值
|59.01億
|65.62億
|71.11億
|75.25億
|平均值
|59.66億
|66.44億
|73.06億
|75.51億
|中位數
|59.74億
|66.59億
|73.14億
|75.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.09
|-0.06
|-0.10
|0.04
|營業收入
|34.80億
|41.50億
|45.63億
|52.37億
詳細資訊請看美股內頁：
StandardAero, Inc.(SARO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
