search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.(SARO-US)EPS預估下修至0.83元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.86元下修至0.83元，其中最高估值0.9元，最低估值0.8元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.9(0.91)1.251.651.69
最低值0.8(0.8)1.091.381.65
平均值0.84(0.85)1.181.491.67
中位數0.83(0.86)1.191.471.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值59.97億67.21億75.93億75.77億
最低值59.01億65.62億71.11億75.25億
平均值59.66億66.44億73.06億75.51億
中位數59.74億66.59億73.14億75.51億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.09-0.06-0.100.04
營業收入34.80億41.50億45.63億52.37億

詳細資訊請看美股內頁：
StandardAero, Inc.(SARO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSARO

相關行情

台股首頁我要存股
StandardAero, Inc.26.9631-0.21%

延伸閱讀



Empty