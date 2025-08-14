search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.SARO-US的目標價調升至37元，幅度約5.71%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)提出目標價估值：中位數由35元上修至37元，調升幅度5.71%。其中最高估值39元，最低估值32元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予StandardAero, Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。

StandardAero, Inc.今(14日)收盤價為28.16元。近5日股價上漲5.71%，標普指數上漲1.92%短期股價無明顯表現。

