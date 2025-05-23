鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.(SARO-US)EPS預估下修至0.85元，預估目標價為35.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.87元下修至0.85元，其中最高估值0.91元，最低估值0.8元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.91(0.91)
|1.29
|1.78
|1.61
|最低值
|0.8(0.8)
|1.09
|1.33
|1.54
|平均值
|0.85(0.86)
|1.17
|1.49
|1.57
|中位數
|0.85(0.87)
|1.15
|1.43
|1.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|59.75億
|66.59億
|75.88億
|75.32億
|最低值
|59.02億
|65.00億
|70.69億
|74.54億
|平均值
|59.32億
|66.06億
|72.62億
|74.93億
|中位數
|59.31億
|66.25億
|72.64億
|74.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.09
|-0.06
|-0.10
|0.04
|營業收入
|34.80億
|41.50億
|45.63億
|52.37億
詳細資訊請看美股內頁：
StandardAero, Inc.(SARO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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