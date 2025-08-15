鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-08-15 18:24

‌



美國最新 PPI 數據急升，預示未來通膨壓力，雖然暫未動搖市場對 9 月降息的預期，但偏向觀望，台北股匯今 (15) 日走勢脫鉤，新台幣兌美元匯率再度貶破 30 元整數關卡，終場貶值 2.2 分，以 30.01 元作收，台北及元太外匯市場總成交值 15.16 億美元。

〈台幣〉美7月PPI急升 股匯脫鉤再度貶破30元。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元匯率今天在 30 元關卡上下拉扯，早盤湧現美元買盤，最低貶至 30.064 元、探近 3 個月新低，下午盤一度翻升，最高升抵 29.965 元，但終場仍未守住 30 元大關，以 30.01 元作收，小貶 2.2 分。

‌



新台幣兌美元本周累計貶值 1.55 角或 0.52%，周線翻黑。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.04%，日元則貶值 0.31%，人民幣貶值 0.13%，新加坡幣貶 0.12%，新台幣貶值 0.07%，韓國股匯則因光復節休市一天。

美國 14 日公布 7 月美國生產者物價指數 (PPI) 漲幅超過預期，服務與商品成本齊漲，顯示未來數月通膨可能更為廣泛攀升。