鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-08-13 18:43

市場最關注的美國 7 月通膨數據揭曉，消費者物價指數溫和上升，進一步提振聯準會 (Fed) 9 月降息的可能性，美元應聲走軟，新台幣匯率今 (13) 日盤中一度升逾 1 角，重回 2 字頭，終場以 29.96 元、升值 6.6 分作收，中止連 3 貶，不過，整體匯市交投偏淡，台北及元太外匯總成交量縮至 10.98 億美元。

〈台幣〉美通膨數據點燃降息希望 中止連3貶收29.96元。(圖／shutterstock)

新台幣兌美元匯率今天一開盤旋即升破 30 元大關，最高來到 29.92 元、升值 1.06 角，外資轉向匯入，但出口商也有進場拋匯，終場升值幅度略見收斂，以 29.96 元、升值 6.6 分作收。

台北股匯今天連袂走揚，台積電持續上攻以 1200 元新天價作收，大盤距離歷史新高也只有一步之遙，終場上漲 211.66 點，收在 24370.02 點，成交量放大至 5582 億元。

觀察主要貨幣今天對美元的表現，根據央行統計，美元大跌 0.7%，歐元勁揚 0.76%，韓元強升 0.7% 為本日最強亞幣，日元亦升 0.49%，新加坡幣升值 0.4%，新台幣升值 0.22%，人民幣升 0.2%，亞幣全面走揚。

外匯專家指出，台美貿易談判不如預期順利，市場持續關注半導體 232 條款，匯市交投略顯冷清，進出口商也在一邊觀望一邊買賣匯，央行也趨向讓市場決定匯率走向，介入調節的力道不大，因此昨日讓新台幣順勢貶破 30 元大關，出口廠商也能喘口氣。