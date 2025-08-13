search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈台幣〉美通膨數據點燃降息希望 中止連3貶收29.96元

鉅亨網記者陳于晴 台北


市場最關注的美國 7 月通膨數據揭曉，消費者物價指數溫和上升，進一步提振聯準會 (Fed) 9 月降息的可能性，美元應聲走軟，新台幣匯率今 (13) 日盤中一度升逾 1 角，重回 2 字頭，終場以 29.96 元、升值 6.6 分作收，中止連 3 貶，不過，整體匯市交投偏淡，台北及元太外匯總成交量縮至 10.98 億美元。

cover image of news article
〈台幣〉美通膨數據點燃降息希望 中止連3貶收29.96元。(圖／shutterstock)

新台幣兌美元匯率今天一開盤旋即升破 30 元大關，最高來到 29.92 元、升值 1.06 角，外資轉向匯入，但出口商也有進場拋匯，終場升值幅度略見收斂，以 29.96 元、升值 6.6 分作收。


台北股匯今天連袂走揚，台積電持續上攻以 1200 元新天價作收，大盤距離歷史新高也只有一步之遙，終場上漲 211.66 點，收在 24370.02 點，成交量放大至 5582 億元。

觀察主要貨幣今天對美元的表現，根據央行統計，美元大跌 0.7%，歐元勁揚 0.76%，韓元強升 0.7% 為本日最強亞幣，日元亦升 0.49%，新加坡幣升值 0.4%，新台幣升值 0.22%，人民幣升 0.2%，亞幣全面走揚。

外匯專家指出，台美貿易談判不如預期順利，市場持續關注半導體 232 條款，匯市交投略顯冷清，進出口商也在一邊觀望一邊買賣匯，央行也趨向讓市場決定匯率走向，介入調節的力道不大，因此昨日讓新台幣順勢貶破 30 元大關，出口廠商也能喘口氣。

然而，美國勞工部勞工統計局周二公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.2%，市場預期美國通膨壓力偏向溫和，再結合上周疲弱的非農就業數據，因此對聯準會下個月降息的押注又進一步升溫，美元轉弱，美元指數跌至 97 字頭，為三周以來的低點。

文章標籤

新台幣匯率升值TOP

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數97.761-0.34%
美元/台幣29.960-0.22%
歐元/美元1.1715+0.36%
韓元/美元0.0007+0.00%
日元/美元0.0068+0.00%
人民幣/美元0.1394+0.14%

延伸閱讀



Empty