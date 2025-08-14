search icon



〈台幣〉美降息幾成定局 先升後貶收29.988元

鉅亨網記者陳于晴 台北


美國財政部長貝森特周三呼籲應啟動一系列降息動作，使得美元持續走貶，新台幣匯率今 (14) 日呈現先升後貶，呈現股匯齊挫，終場收在 29.988 元，貶值 2.8 分，台北及元太外匯市場總成交值 15.62 億美元。

cover image of news article
〈台幣〉美降息幾成定局 先升後貶收29.988元。(圖：shutterstock)

台北股匯今天同步走弱，大盤下跌 131.92 點，收在 24238.1 點。新台幣兌美元今天以 29.94 元開盤，最高升抵 29.905 元、升值 5.5 分，終場收在全日最低 29.988 元，貶值 2.8 分。


觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.08%，日元勁揚 0.67%，人民幣小升 0.02%；韓元則貶值 0.46%，歐元貶值 0.25%，新台幣貶值 0.09%，新加坡幣小貶 0.02%。

外電報導，美國財長貝森特 (Scott Bessent) 呼籲聯準會決策官員利用 9 月會議啟動降息周期，9 月可先降 2 碼，最終利率應該較目前低 150 至 175 個基點。此番談話進一步強化了市場對 Fed 即將降息的預期。

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數97.807-0.03%
美元/台幣29.988+0.09%
日元/美元0.0068+0.00%
人民幣/美元0.1394+0.07%
韓元/美元0.0007+0.00%
歐元/美元1.1693-0.10%

