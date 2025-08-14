〈台幣〉美降息幾成定局 先升後貶收29.988元
鉅亨網記者陳于晴 台北
美國財政部長貝森特周三呼籲應啟動一系列降息動作，使得美元持續走貶，新台幣匯率今 (14) 日呈現先升後貶，呈現股匯齊挫，終場收在 29.988 元，貶值 2.8 分，台北及元太外匯市場總成交值 15.62 億美元。
台北股匯今天同步走弱，大盤下跌 131.92 點，收在 24238.1 點。新台幣兌美元今天以 29.94 元開盤，最高升抵 29.905 元、升值 5.5 分，終場收在全日最低 29.988 元，貶值 2.8 分。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.08%，日元勁揚 0.67%，人民幣小升 0.02%；韓元則貶值 0.46%，歐元貶值 0.25%，新台幣貶值 0.09%，新加坡幣小貶 0.02%。
外電報導，美國財長貝森特 (Scott Bessent) 呼籲聯準會決策官員利用 9 月會議啟動降息周期，9 月可先降 2 碼，最終利率應該較目前低 150 至 175 個基點。此番談話進一步強化了市場對 Fed 即將降息的預期。
