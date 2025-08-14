〈台幣〉美降息幾成定局 先升後貶收29.988元

美國財政部長貝森特周三呼籲應啟動一系列降息動作，使得美元持續走貶， 新台幣 匯率今 (14) 日呈現先升後貶，呈現股匯齊挫，終場收在 29.988 元，貶值 2.8 分，台北及元太外匯市場總成交值 15.62 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計， 美元指數 小漲 0.08%， 日元 勁揚 0.67%， 人民幣 小升 0.02%； 韓元 則貶值 0.46%， 歐元 貶值 0.25%， 新台幣 貶值 0.09%，新加坡幣小貶 0.02%。

外電報導，美國財長貝森特 (Scott Bessent) 呼籲聯準會決策官員利用 9 月會議啟動降息周期，9 月可先降 2 碼，最終利率應該較目前低 150 至 175 個基點。此番談話進一步強化了市場對 Fed 即將降息的預期。