應材中國業務黯淡 Q4營收中位數季減8% 盤後重挫13%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-15 15:39

‌



半導體設備大廠應材 (AMAT-US) 今 (15) 日公布 2025 年第三季財報，淨利達 17.79 億美元，年增 4%，每股盈餘為 2.22 美元，也釋出第四季展望，以營收中位數來看將季減 8%，低於市場預期，主要受中國業務放緩影響，也衝擊應材盤後重挫 13%。

Applied Material示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

應材第三季營收 73.02 億美元，年增 8%，創新高，毛利率為 48.8%，年增 1.5 個百分點，營業淨利率 30.6%，年增 1.9 個百分點，淨利達 17.79 億美元，年增 4%，每股盈餘為 2.22 美元。

‌



展望後市，應材預估，2025 年第四季營收約 62 至 72 億美元，以中位數 67 億美元推算，將季減 8%，非 GAAP 毛利率約 48.1%，非 GAAP 每股盈餘約 1.91 至 2.31 美元。

總裁暨執行長蓋瑞迪克森 (Gary Dickerson) 表示，應材第三季營運創下歷史新高，並可望在 2025 年實現連續 6 年營收成長。但公司目前正處於總體經濟和政策高度變動的環境中，導致短期內不確定性增加、能見度降低，包括對中國業務的影響。儘管如此，公司仍對半導體產業和應材的長期成長機會深具信心。