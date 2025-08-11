鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-11 16:10

印度重工部日前發布聲明，將價值 1090 億盧比 (約 373 億台幣) 的電動車補貼實施期限從原定的 2026 年 3 月底延至 2028 年 3 月底。印度這項電動車補貼計畫於 2024 年 9 月正式啟動，目標是推動電動車在印度的快速普及。

373億！印度莫迪政府將電動車補貼實施計畫期限延長至2028年（圖：Shutterstock） ​

根據補貼計畫，電動兩輪車、電動三輪車、電動救護車和電動卡車將獲得總共 368 億盧比 (約 126 億台幣) 的補貼，其中電動救護車和電動卡車各 50 億盧比 (約 17.7 億台幣），政府還撥出 439 億盧比(約 150 億台幣) 用於運輸汽車。

該計畫不僅涵蓋大規模的充電基礎設施建設，以助力電動車用戶擁有便利的充電網絡，也致力於強化印度本土的電動車製造產業鏈。

然而，在推廣過程中，印度政府發現電動卡車和電動公車遭遇實際困難，相關測試機構也面臨挑戰，影響了計畫的正常進展。

由於與傳統汽車相比，電動商用車技術要求複雜，研發和測試週期長，且充電基礎設施建設需與城市規劃和電網改造相協調，印度政府決定延長補貼期限，以便花更多時間解決技術與營運層面的問題，為企業、機構和消費者提供足夠調整時間，確保電動車推廣計劃穩定實施，避免因時間緊迫影響品質。