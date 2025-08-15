鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-15 12:50

‌



2025 世界人形機器人運動會周四 (14 日) 晚間在北京國家速滑館盛大開幕，百米「飛人」大戰成為全場焦點，人形機器人在賽場上加速奔跑的身姿，背後是中國機器人產業快速發展的有力印證。

2025世界人形機器人運動會北京開幕！陸機器人產業熱爆 「這公司」一個多月漲了10倍(圖取自官網)

來自 16 個國家的 280 支參賽隊伍齊聚北京，而作為全球首個以人形機器人為核心的國際級體育賽事，本屆運動會不僅是科技與體育的完美融合，更標誌著 AI 產業邁向規模化、競技化發展的新階段。

‌



過去一年，中國人形機器人在研發製造、銷售出貨等各個環節都展現出驚人的「加速」。同時，資本也大量湧入人形機器人賽道。

年初至今，中國國內人形機器人相關項目投資融資多達 96 次，金額高達 265.49 億元 (人民幣，下同)，資本市場對機器人概念也極為關注，相關股票持續上漲。

近兩個月，人形機器人族群漲幅超 20%。部分個股表現特別突出，自去年 9 月底至今，長盛軸承漲幅約 670%，駿創科技漲幅約 416%，上緯新材自 7 月以來飆升超 10 倍，中國人形機器人製造商優必選今年港股股價漲幅超 60%。

此外，機器人 ETF(562500) 作為中國市場唯一規模超百億的機器人主題 ETF，成分股涵蓋多個細分領域，從六月初至今區間漲幅近 13%。

招商基金首席經濟學家李湛表示，人形機器人類股漲勢得益於中國政府政策支援跟企業研發投入帶來的技術創新。近期各地發布機器人相關產業支持政策，給予產業補貼與消費補貼。雖然細分短期族群估價偏高可能調整，但長期看好整體行情。

在一級市場上，人形機器人公司加快融資及上市步伐。銀河通用 6 月宣布 11 億元的 B 輪融資，是今年具身大模型機器人領域單筆最大融資，宇樹科技也在上月正式啟動上市進程。

近兩個多月，人形機器人已發生多起投融資事件，配合市場需求成長與資本湧入，中國機器人產業發展前景看好。