鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-29 20:08

經濟部產業發展署今 (29) 日舉辦「印刷產業推動 AI 跨域應用成果記者會」，展示政府攜手財團法人印刷創新科技研究發展中心投入圖像技術研發及產業落地的成果。在 AI 技術驅動下，印刷業者突破傳統框架，成功進入文化修復、建築裝飾與 IP 創作等新領域，帶動營業額成長超過 8000 萬元，實現效率及品質雙重躍升。

產發署持續輔導傳統產業數位轉型，讓智慧科技成為產業升級加速器。印刷業曾是台灣知識文化傳承的基石，從日治時期活版印刷到民國 40 年後自動化生產，教科書大量印製曾培育無數人才。然而面對數位化與少子化趨勢，產發署藉由推動 AI 賦能，讓印刷業不只是被動代工者，而是成為能主動跨域、引領美學的「創意領航者」。

圖像是印刷技術表現的核心，傳統設計速度慢且創意有限，難以滿足現今需求。產發署自民國 110 年透過印研中心投入多元圖像技術研發，開發出具備「印刷色域與高解析度」的核心技術。不同於一般網路 AI 繪圖僅供欣賞，此技術能產出符合工業印刷規格的圖像，提供以圖生圖、圖像修復及風格轉換等功能，實現「一張 IP 圖，生成全場景」的多元應用，將產業服務範疇拓展至文創、會展與聯名精品。

運用產發署「疫後產業升級轉型」輔導資源，印研中心成功將 AI 技術移轉業界。其中，興台公司運用幻燈片訓練 AI 模型，精準修復老照片色調，修圖時間減半、解析度提升 4 倍，服務擴及美術館修復領域；加斌公司導入全球唯一立體印刷 AI 瑕疵偵測與圖像對位模組，克服大尺寸印刷檢測難題，顯著提升良率；中釉公司則以設計圖庫訓練 AI，生成風格延續的天然圖紋，藉由「釉料配方加磁磚圖紋」加值服務，順利拓展東南亞市場。