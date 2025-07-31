鉅亨網編譯段智恆 2025-07-31 01:30

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根據《華爾街日報》(WSJ)周三 (30 日) 報導，美國總統川普提議自 8 月 1 日起對巴西商品課徵 50% 關稅，恐將推高咖啡價格，因巴西在阿拉比卡 (Arabica) 咖啡豆市場的主導地位，使美國烘焙商幾乎沒有替代來源。

巴西咖啡供應難替代 美50%關稅恐衝擊零售價格(圖：REUTERS/TPG)

巴西生產的阿拉比卡咖啡豆占美國咖啡消費的約 35% 至 40%，一旦關稅實施，無論是咖啡館還是超市的咖啡價格都可能上漲。美國農業部 (USDA) 預估，巴西在 2025-2026 銷售年度的咖啡產量將達 6,500 萬袋，為全球首位，且產量超越第二大生產國越南的兩倍以上。

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供應鏈受制 巴西咖啡難以取代

巴西每年生產逾 4,000 萬袋阿拉比卡咖啡，超過排名其後五大國 (如哥倫比亞和宏都拉斯) 的總和，而美國烘焙商早已大量採購這些國家的產量。Rabobank 資深飲料分析師 James Watson 表示：「我們沒有簡單的方法來取代巴西咖啡，大部分美國消費的都是阿拉比卡。」

越南為全球第二大咖啡生產國，但幾乎不生產阿拉比卡豆，主要供應速溶咖啡使用的低價羅布斯塔 (Robusta) 咖啡豆。美國國內咖啡產量微乎其微，僅夏威夷、加州與波多黎各有少量種植，美國仍有 99% 的咖啡依賴進口。

這使烘焙商選擇有限，可能必須調整配方或吸收關稅成本。包括 JM Smucker(擁有 Folgers 與 Dunkin"品牌) 在內的業者早在 5 月調漲咖啡價格，並預告 8 月再漲一次，甚至早於川普宣布對巴西課稅。

期貨價格與零售漲幅恐加劇

在不確定關稅是否落地下，咖啡貿易鏈已陷入緊張。花旗研究 (Citi Research) 指出，交易商為避開潛在關稅，加快將咖啡運入美國。StoneX Group 交易員 Tomas Araujo 表示：「供應鏈實際上正在被鎖死。」

咖啡期貨價格今年 2 月曾創下每磅 4.29 美元的歷史高點，隨後因巴西天氣轉佳、產量預期回升而下滑 35%。不過，自 7 月新銷售年度啟動以來，期貨價格再度回升，若 50% 關稅確定落實，進口商料將轉嫁成本，推高國內烘焙商與零售價格。

目前，美國咖啡零售價格較期貨走勢有約 6 個月的滯後。勞工統計局 (BLS) 數據顯示，截至 2025 年，城市咖啡平均零售價已年增 9%。Watson 指出，零售商原期待隨期貨走低獲得成本緩解，「但若關稅上路，價格恐怕不會有喘息空間。」