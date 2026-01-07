群聯去年12月營收87億元再創高 Q4、全年同寫紀錄
鉅亨網記者魏志豪 台北
NAND 控制晶片暨 NAND 儲存方案大廠群聯 (8299-TW) 今 (7) 日公佈 2025 年 12 月營收 87.12 億元，月成長 24%，年成長達 93%，為歷史單月新高，第四季合併營收 227.99 億元，季增 26%，年增 81%，累計 2025 全年營收 726.64 億元，年成長 23%，刷新歷史同期新高。
群聯執行長潘健成表示，去年 12 月整體營運表現持續回溫，控制晶片總出貨量年增率達 97%， 反映市場對高效能儲存與控制晶片解決方案的需求明顯回升。
其中，PCIe SSD 控制晶片出貨量年增 15%，顯示新一代高速儲存介面正持續擴大滲透率；同時，NAND 儲存位元數出貨量年增 16%，亦代表近期由雲端服務商 (CSP) 所帶動的 NAND 儲存需求，衍生 NAND 漲價以及缺貨的情況，群聯持續努力策略性的支持高附加價值的系統客戶，優先協助有急迫需求合作案，盡力擴 大滿足全球客戶的需求。
潘健成進一步說，群聯於 CES 2026 展示多項新一代儲存與邊緣 AI 技術成果，包括將 aiDAPTIV+ 延伸至 iGPU PC 平台，以及推出 PCIe Gen5 SSD 控制晶片 E28 與 E37T，完整涵蓋從高階效能到主流市場的應用需求。
此外，隨著 AI 應用逐步從雲端走向邊緣裝置，以及 PCIe Gen5 正式進入消費型 與企業級系統，群聯的控制晶片、企業級 SSD 與系統級儲存解決方案已逐步轉化為實際訂單與合作專案，未來將持續以自有控制晶片、韌體與 NAND 儲存整合能力為核心，擴大在 AI、PC 與資料 中心市場的布局，為中長期營運成長注入動能。
