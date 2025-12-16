鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-16 12:50

印度盧比兌美元 (USDINR)持續貶至紀錄新低，周二 (16 日) 在亞洲匯市早盤一度走貶逾 0.1% 至 90.89，觸及歷史新低，今年來累積貶幅居亞洲貨幣榜首，因當地資產遭遇資金持續外流，且與美國的貿易協議遲遲未能敲定，令市場情緒承壓。今年迄今，印度股市遭外資賣出近 180 億美元的印度股票。

90.89！資金外流+貿易不確定性令市場情緒承壓 印度盧比續貶至歷史新低（圖：Shutterstock）

這場由資本外逃與貿易摩擦交織所引發的貨幣風暴，不僅擊穿 90 心理防線，更揭露新興市場的結構性脆弱。根據清算所數據，外資今年迄今已拋售 177 億美元印度股票和債券，本月資本外流激增至 25 億美元。

隨著本月 10 億美元主權債券遭拋售，外資對印度資產連五月淨買超將戛然而止。與此形成戲劇性對比的是，美元指數今年來下跌 7% 之際，盧比卻以慘烈姿態淪為全球最弱貨幣之一，貶幅在 31 種主要貨幣中僅次於土耳其里拉與阿根廷披索。

美印貿易談判僵局成為壓垮盧比的最後一根稻草。今年 5 月，市場曾因期待關稅協定而將盧比推高至 83.75，但 7 月後風雲突變，美國對印度輸美商品徵收全亞洲最高關稅，以制裁俄油貿易，更將 H-1B 簽證費暴漲百倍至 10 萬美元。

根據三菱日聯金融報告，印度出口佔 GDP 比重超 20%，美國市場的關稅壁壘直接摧毀企業獲利預期。2025 財年貿易逆差恐達 3303 億美元 (進口 7466 億 vs 出口 4163 億)，迫使印度央行(RBI) 持續消耗美元儲備填補缺口。

自今年 7 月起，RBI 已拋售 300 億美元外匯資產，外匯存底驟減 380 億，但干預效果卻邊際遞減。

摩根大通也直指自身困境：一方面每分鐘拋售 1 億美元的非常規操作加劇市場恐慌；另一方面遠期帳簿 640 億美元淨空頭部位，迫使 RBI 不敢耗盡彈藥。雖然印度 6930 億美元外匯存底看似雄厚，但面對持續擴大的逆差與資本外流，消耗速度遠超預期。

在貿易協定懸而未決的背景下，貶值已成「必要之惡」，但這對投資者構成致命風險。

專家建議，即便 IMF 預測印度 6.6% 高經濟成長率，關稅政策突變仍可能引發千億資本撤離印度，必須規避對美出口佔比高的產業。去年外資狂賺 200 億後，今年反手淨流出 177 億，投資人必須警覺持股結構與撤離趨勢。此外，RBI 降息雖短期吸引 642 億盧比回流，但寬鬆政策與貶值壓力的衝突將加劇波動。