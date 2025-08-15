鉅亨網編輯林羿君 2025-08-15 05:50

‌



投資者正期待聯準會降息，但市場的反應可能不如預期。Bianco Research 總裁兼宏觀策略師 Jim Bianco 表示：「市場終究要面對一點：聯準會 (Fed) 將會降息，而這是否為應該採取的正確行動？」」

美大型科技股 為何恐因Fed降息而遭殃？(圖:shutterstock)

美國今年 7 月的消費者物價指數（CPI）報告顯示，核心通膨上升了 0.3%，這是 6 個月來的最大增幅。

Bianco 指出：「去年 Fed 降息了，但市場認為這不是正確的行動。10 年期和 30 年期美國公債的殖利率飆升超過 100 個基點。」

他進一步解釋，真正的通膨壓力來自於川普的關稅政策，其影響可能相當顯著。雖然部分成本可能由出口商或企業自行吸收，但其餘部分將透過價格上漲轉嫁給消費者。

他指出，「未來一年將額外徵收約 2,500 億至 3,000 億美元的關稅... 過去每個月的關稅收入約為 80 億美元，現在幾乎達到每個月 300 億美元。」

Bianco 預計，聯準會主席鮑爾將在本月稍晚舉行的傑克遜霍爾經濟研討會上提供一些明確的訊息。如果鮑爾暗示 9 月不會降息，反彈可能相當強烈，包括來自川普總統的新一輪政治壓力，川普先前曾提出解雇聯準會主席的想法。

Bianco 說：「如果鮑爾說不打算降息，我認為川普就會再次考慮解雇他的可能性。」

聯準會的決定也可能對大型科技股產生巨大影響。根據市場數據平台 Barchart 的資料，目前美國前 10% 的公司佔據了總市值的 76%，創下歷史新高。

這種集中性使得整個市場容易受到利率變化的影響。隨著殖利率上升，資金可能會從股市流向債市。Bianco 警告，如果 10 年期美國公債殖利率達到 5%，可能會引發大型科技股的獲利了結。