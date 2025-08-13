鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估下修至1.9元，預估目標價為35.75元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.99元下修至1.9元，其中最高估值2.31元，最低估值1.7元，預估目標價為35.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.31(2.31)
|3.06
|3.59
|3.33
|最低值
|1.7(1.7)
|1.61
|1.46
|1.02
|平均值
|1.96(1.98)
|2.41
|2.32
|2.04
|中位數
|1.9(1.99)
|2.4
|1.9
|1.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.15億
|40.46億
|46.68億
|41.77億
|最低值
|31.01億
|29.94億
|28.28億
|26.99億
|平均值
|33.16億
|35.56億
|34.80億
|34.38億
|中位數
|32.84億
|35.52億
|29.43億
|34.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.85
|0.46
|-1.62
|-0.32
|0.31
|營業收入
|13.39億
|16.33億
|14.95億
|23.16億
|28.19億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
