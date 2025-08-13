鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估下修至1.9元，預估目標價為35.75元

search icon



Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估下修至1.9元，預估目標價為35.75元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.99元下修至1.9元，其中最高估值2.31元，最低估值1.7元，預估目標價為35.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.31(2.31)3.063.593.33
最低值1.7(1.7)1.611.461.02
平均值1.96(1.98)2.412.322.04
中位數1.9(1.99)2.41.91.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.15億40.46億46.68億41.77億
最低值31.01億29.94億28.28億26.99億
平均值33.16億35.56億34.80億34.38億
中位數32.84億35.52億29.43億34.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.850.46-1.62-0.320.31
營業收入13.39億16.33億14.95億23.16億28.19億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSPAAS

