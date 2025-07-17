鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至1.83元，預估目標價為34.50元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.79元上修至1.83元，其中最高估值2.3元，最低估值1.34元，預估目標價為34.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.3(2.3)
|2.92
|3.12
|2.98
|最低值
|1.34(1.34)
|1.31
|1.46
|1.08
|平均值
|1.8(1.79)
|2.28
|2.26
|2.27
|中位數
|1.83(1.79)
|2.38
|2.13
|2.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.68億
|39.57億
|41.47億
|37.64億
|最低值
|29.65億
|29.84億
|28.28億
|37.64億
|平均值
|32.11億
|33.68億
|34.00億
|37.64億
|中位數
|31.13億
|32.97億
|29.76億
|37.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.85
|0.46
|-1.62
|-0.32
|0.31
|營業收入
|13.39億
|16.33億
|14.95億
|23.16億
|28.19億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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