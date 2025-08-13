鉅亨速報 - Factset 最新調查：魯門特姆控股LITE-US的目標價調升至130元，幅度約23.81%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對魯門特姆控股(LITE-US)提出目標價估值：中位數由105元上修至130元，調升幅度23.81%。其中最高估值150元，最低估值78元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予魯門特姆控股評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀1位。
魯門特姆控股今(13日)收盤價為119.66元。近5日股價上漲23.81%，標普指數上漲2.33%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
