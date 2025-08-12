search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至1.99元，預估目標價為35.75元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.9元上修至1.99元，其中最高估值2.31元，最低估值1.82元，預估目標價為35.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.31(2.31)3.063.593.33
最低值1.82(1.82)1.861.461.08
平均值2(1.98)2.482.372.38
中位數1.99(1.9)2.552.132.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.15億40.46億46.68億41.77億
最低值31.01億29.94億28.28億41.77億
平均值33.29億35.75億34.74億41.77億
中位數33.71億35.52億29.43億41.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.850.46-1.62-0.320.31
營業收入13.39億16.33億14.95億23.16億28.19億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

泛美銀礦31.56-1.22%

