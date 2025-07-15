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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至1.79元，預估目標價為34.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.64元上修至1.79元，其中最高估值2.3元，最低估值1.34元，預估目標價為34.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.3(2.3)2.923.122.98
最低值1.34(1.19)1.311.461.08
平均值1.79(1.71)2.232.262.27
中位數1.79(1.64)2.442.132.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.68億39.57億41.47億37.64億
最低值29.65億29.84億28.28億37.64億
平均值32.11億33.68億34.00億37.64億
中位數31.13億32.97億29.76億37.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.850.46-1.62-0.320.31
營業收入13.39億16.33億14.95億23.16億28.19億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAAS

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