鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至1.87元，預估目標價為35.75元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.84元上修至1.87元，其中最高估值2.31元，最低估值1.51元，預估目標價為35.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.31(2.31)
|2.98
|3.59
|3.33
|最低值
|1.51(1.34)
|1.86
|1.46
|1.08
|平均值
|1.92(1.85)
|2.4
|2.37
|2.38
|中位數
|1.87(1.84)
|2.47
|2.13
|2.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.15億
|39.98億
|46.68億
|41.77億
|最低值
|30.39億
|29.94億
|28.28億
|41.77億
|平均值
|32.66億
|34.68億
|34.74億
|41.77億
|中位數
|32.58億
|33.19億
|29.43億
|41.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.85
|0.46
|-1.62
|-0.32
|0.31
|營業收入
|13.39億
|16.33億
|14.95億
|23.16億
|28.19億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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