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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至1.87元，預估目標價為35.75元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.84元上修至1.87元，其中最高估值2.31元，最低估值1.51元，預估目標價為35.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.31(2.31)2.983.593.33
最低值1.51(1.34)1.861.461.08
平均值1.92(1.85)2.42.372.38
中位數1.87(1.84)2.472.132.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.15億39.98億46.68億41.77億
最低值30.39億29.94億28.28億41.77億
平均值32.66億34.68億34.74億41.77億
中位數32.58億33.19億29.43億41.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.850.46-1.62-0.320.31
營業收入13.39億16.33億14.95億23.16億28.19億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAAS

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