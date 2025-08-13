鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至0.67元，預估目標價為57.29元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對昂跑控股(ONON-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.68元下修至0.67元，其中最高估值1.13元，最低估值0.37元，預估目標價為57.29元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.13(1.13)
|1.59
|2.07
|2.56
|最低值
|0.37(0.37)
|0.92
|1.22
|2.33
|平均值
|0.75(0.77)
|1.31
|1.78
|2.48
|中位數
|0.67(0.68)
|1.32
|1.74
|2.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.82億
|40.42億
|49.81億
|59.49億
|最低值
|30.41億
|36.50億
|44.24億
|53.73億
|平均值
|31.00億
|38.48億
|47.61億
|56.73億
|中位數
|30.94億
|38.39億
|47.65億
|56.97億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-137.97
|-0.65
|0.19
|0.02
|0.85
|營業收入
|4.53億
|7.93億
|12.80億
|19.94億
|26.32億
詳細資訊請看美股內頁：
昂跑控股(ONON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
