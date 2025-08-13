search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至0.67元，預估目標價為57.29元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對昂跑控股(ONON-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.68元下修至0.67元，其中最高估值1.13元，最低估值0.37元，預估目標價為57.29元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.13(1.13)1.592.072.56
最低值0.37(0.37)0.921.222.33
平均值0.75(0.77)1.311.782.48
中位數0.67(0.68)1.321.742.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.82億40.42億49.81億59.49億
最低值30.41億36.50億44.24億53.73億
平均值31.00億38.48億47.61億56.73億
中位數30.94億38.39億47.65億56.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-137.97-0.650.190.020.85
營業收入4.53億7.93億12.80億19.94億26.32億

詳細資訊請看美股內頁：
昂跑控股(ONON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSONON

相關行情

台股首頁我要存股
昂跑控股49.81+8.95%

延伸閱讀



Empty