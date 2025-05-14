鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股ONON-US的目標價調升至57.43元，幅度約7.54%
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對昂跑控股(ONON-US)提出目標價估值：中位數由53.41元上修至57.43元，調升幅度7.54%。其中最高估值66.27元，最低估值44.18元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予昂跑控股評價：積極樂觀25位、保持中立3位、保守悲觀0位。
昂跑控股今(14日)收盤價為57.535元。近5日股價上漲7.54%，標普指數上漲4.99%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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