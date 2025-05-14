鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至1.01元，預估目標價為53.41元
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 04:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對昂跑控股(ONON-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.02元下修至1.01元，其中最高估值1.28元，最低估值0.57元，預估目標價為53.41元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.28(1.31)
|1.65
|2.05
|2.41
|最低值
|0.57(0.56)
|0.72
|1.24
|2.32
|平均值
|0.99(1.01)
|1.3
|1.65
|2.37
|中位數
|1.01(1.02)
|1.33
|1.65
|2.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.05億
|40.52億
|50.07億
|60.18億
|最低值
|29.63億
|33.77億
|40.31億
|54.68億
|平均值
|30.97億
|38.42億
|47.09億
|56.97億
|中位數
|31.05億
|38.79億
|47.49億
|56.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-137.97
|-0.65
|0.19
|0.02
|0.85
|營業收入
|4.53億
|7.93億
|12.80億
|19.94億
|26.32億
詳細資訊請看美股內頁：
昂跑控股(ONON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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