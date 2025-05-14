search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至1.01元，預估目標價為53.41元

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 04:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對昂跑控股(ONON-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.02元下修至1.01元，其中最高估值1.28元，最低估值0.57元，預估目標價為53.41元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.28(1.31)1.652.052.41
最低值0.57(0.56)0.721.242.32
平均值0.99(1.01)1.31.652.37
中位數1.01(1.02)1.331.652.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.05億40.52億50.07億60.18億
最低值29.63億33.77億40.31億54.68億
平均值30.97億38.42億47.09億56.97億
中位數31.05億38.79億47.49億56.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-137.97-0.650.190.020.85
營業收入4.53億7.93億12.80億19.94億26.32億

詳細資訊請看美股內頁：
昂跑控股(ONON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSONON

相關行情

台股首頁我要存股
昂跑控股57.535+12.1%

延伸閱讀



Empty