鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TPG Inc - Class A(TPG-US)EPS預估上修至2.43元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對TPG Inc - Class A(TPG-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.38元上修至2.43元，其中最高估值2.57元，最低估值1.98元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.57(2.57)3.314.354.04
最低值1.98(1.98)2.73.44.04
平均值2.35(2.32)3.013.644.04
中位數2.43(2.38)3.053.574.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.94億28.63億33.53億37.07億
最低值19.23億24.39億28.67億37.07億
平均值21.62億27.01億31.67億37.07億
中位數22.10億27.74億32.80億37.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS13.4428.61-0.19-0.04-0.42
營業收入21.15億49.76億19.17億23.86億34.99億

詳細資訊請看美股內頁：
TPG Inc - Class A(TPG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

