鉅亨速報 - Factset 最新調查：TPG Inc - Class A(TPG-US)EPS預估上修至2.06元，預估目標價為60.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對TPG Inc - Class A(TPG-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.02元上修至2.06元，其中最高估值2.57元，最低估值1.79元，預估目標價為60.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.57(2.19)
|3.17
|3.66
|4.22
|最低值
|1.79(1.79)
|2.7
|3.4
|4.22
|平均值
|2.15(2.02)
|2.94
|3.55
|4.22
|中位數
|2.06(2.02)
|2.93
|3.57
|4.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.94億
|28.58億
|33.53億
|37.00億
|最低值
|19.23億
|24.39億
|28.67億
|37.00億
|平均值
|21.39億
|26.93億
|31.65億
|37.00億
|中位數
|21.79億
|27.21億
|32.74億
|37.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|13.44
|28.61
|-0.19
|-0.04
|-0.42
|營業收入
|21.15億
|49.76億
|19.17億
|23.86億
|34.99億
詳細資訊請看美股內頁：
TPG Inc - Class A(TPG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
