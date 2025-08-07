search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TPG Inc - Class A(TPG-US)EPS預估上修至2.06元，預估目標價為60.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對TPG Inc - Class A(TPG-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.02元上修至2.06元，其中最高估值2.57元，最低估值1.79元，預估目標價為60.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.57(2.19)3.173.664.22
最低值1.79(1.79)2.73.44.22
平均值2.15(2.02)2.943.554.22
中位數2.06(2.02)2.933.574.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.94億28.58億33.53億37.00億
最低值19.23億24.39億28.67億37.00億
平均值21.39億26.93億31.65億37.00億
中位數21.79億27.21億32.74億37.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS13.4428.61-0.19-0.04-0.42
營業收入21.15億49.76億19.17億23.86億34.99億

詳細資訊請看美股內頁：
TPG Inc - Class A(TPG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTPG

相關行情

台股首頁我要存股
TPG Inc - Class A60.22+5.13%

延伸閱讀



Empty