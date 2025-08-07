search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：TPG Inc - Class ATPG-US的目標價調升至60.5元，幅度約5.22%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對TPG Inc - Class A(TPG-US)提出目標價估值：中位數由57.5元上修至60.5元，調升幅度5.22%。其中最高估值70元，最低估值51元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予TPG Inc - Class A評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀0位。

TPG Inc - Class A今(7日)收盤價為60.22元。近5日股價上漲5.22%，標普指數下跌0.28%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股TPG市場預估目標價

