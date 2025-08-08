鉅亨速報 - Factset 最新調查：TPG Inc - Class A(TPG-US)EPS預估上修至2.38元，預估目標價為65.00元
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對TPG Inc - Class A(TPG-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.32元上修至2.38元，其中最高估值2.57元，最低估值1.98元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.57(2.57)
|3.31
|4.35
|4.04
|最低值
|1.98(1.98)
|2.7
|3.4
|4.04
|平均值
|2.3(2.27)
|3
|3.64
|4.04
|中位數
|2.38(2.32)
|3.05
|3.57
|4.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.94億
|28.63億
|33.53億
|37.07億
|最低值
|19.23億
|24.39億
|28.67億
|37.07億
|平均值
|21.62億
|27.01億
|31.67億
|37.07億
|中位數
|22.10億
|27.74億
|32.80億
|37.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|13.44
|28.61
|-0.19
|-0.04
|-0.42
|營業收入
|21.15億
|49.76億
|19.17億
|23.86億
|34.99億
詳細資訊請看美股內頁：
TPG Inc - Class A(TPG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
