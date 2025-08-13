search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cava Group Inc(CAVA-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為96.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Cava Group Inc(CAVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.58元下修至0.57元，其中最高估值0.67元，最低估值0.54元，預估目標價為96.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.67(0.67)0.861.191.55
最低值0.54(0.53)0.60.781.23
平均值0.58(0.59)0.710.981.41
中位數0.57(0.58)0.70.971.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.03億14.99億18.63億22.07億
最低值11.53億13.08億17.10億20.53億
平均值11.82億14.38億17.69億21.47億
中位數11.81億14.46億17.50億21.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.33-0.520.211.10
營業收入5.00億5.64億7.29億9.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Cava Group Inc(CAVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCAVA

