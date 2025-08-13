鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cava Group Inc(CAVA-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為96.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Cava Group Inc(CAVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.58元下修至0.57元，其中最高估值0.67元，最低估值0.54元，預估目標價為96.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.67(0.67)
|0.86
|1.19
|1.55
|最低值
|0.54(0.53)
|0.6
|0.78
|1.23
|平均值
|0.58(0.59)
|0.71
|0.98
|1.41
|中位數
|0.57(0.58)
|0.7
|0.97
|1.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.03億
|14.99億
|18.63億
|22.07億
|最低值
|11.53億
|13.08億
|17.10億
|20.53億
|平均值
|11.82億
|14.38億
|17.69億
|21.47億
|中位數
|11.81億
|14.46億
|17.50億
|21.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.33
|-0.52
|0.21
|1.10
|營業收入
|5.00億
|5.64億
|7.29億
|9.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Cava Group Inc(CAVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
